Dzafo Hadzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzafo Hadzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzafo Hadzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzafo Hadzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzafo Hadzic 12 Temmuz 2003 tarihinde Bihac şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hadžić Džafo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzafo Hadzic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzafo Hadzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dzafo Hadzic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzafo Hadzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzafo Hadzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzafo Hadzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzafo Hadzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Krupa U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Krupa

Dzafo Hadzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzafo Hadzic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dzafo Hadzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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