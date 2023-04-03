Dzanan Vejsilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzanan Vejsilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzanan Vejsilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dzanan Vejsilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dzanan Vejsilovic 21 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dzanan Vejsilovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Dzanan Vejsilovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dzanan Vejsilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dzanan Vejsilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dzanan Vejsilovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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