Dzanan Vejsilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzanan Vejsilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dzanan Vejsilovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzanan Vejsilovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.