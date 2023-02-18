Dzemal İbishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzemal İbishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzemal İbishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzemal İbishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzemal İbishi 18 Ocak 2001 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Џемал Ибиши şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzemal İbishi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Management Consulting yapmaktadır. Dzemal İbishi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dzemal İbishi'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dzemal İbishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzemal İbishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzemal İbishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzemal İbishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vardar

10 Ağu 2020 yılında NK Lokomotiva

11 Şubat 2021 yılında NK Dubrava ZG

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

30 Temmuz 2021 yılında NK Dubrava ZG

3 Ağu 2022 yılında NK Orijent 1919

Dzemal İbishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzemal İbishi şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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