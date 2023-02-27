Dzemil Husovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzemil Husovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzemil Husovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzemil Husovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzemil Husovic 18 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzemil Husovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dzemil Husovic'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dzemil Husovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzemil Husovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzemil Husovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzemil Husovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mertert-Wass.

30 Haziran 2022 yılında Jeun. Esch U19

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Dzemil Husovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzemil Husovic şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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