Dzenan Bliznovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Bliznovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Bliznovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Bliznovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Bliznovic 10 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženan Bliznović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Bliznovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzenan Bliznovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına - tarihinde katılmıştır. Dzenan Bliznovic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenan Bliznovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Bliznovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenan Bliznovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Bliznovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Bliznovic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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