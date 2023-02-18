Dzenan Burekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Burekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Burekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Burekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Burekovic 29 Mayıs 1995 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženan Bureković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Burekovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzenan Burekovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dzenan Burekovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenan Burekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Burekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenan Burekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Burekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Celik Zenica

3 Temmuz 2016 yılında Vojvodina

11 Şubat 2017 yılında Celik Zenica

28 Haziran 2017 yılında Vojvodina

19 Şubat 2018 yılında Újpest FC

7 Eylül 2020 yılında Göztepe

26 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ağu 2022 yılında Újpest FC

1 Şubat 2023 yılında Spartak

30 Haziran 2023 yılında Újpest FC

Dzenan Burekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Burekovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dzenan Burekovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Celik

Bosna-Hersek U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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