Dzenan Kisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Kisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Kisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Kisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Kisic 30 Nisan 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženan Kišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Kisic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzenan Kisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dzenan Kisic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenan Kisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Kisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenan Kisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Kisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Olimpik

17 Temmuz 2019 yılında Igman Konjic

27 Temmuz 2020 yılında FK Olimpik

25 Şubat 2021 yılında HNK Capljina

13 Ağustos 2021 yılında Mladost Kakanj

15 Şubat 2022 yılında FK Rudar Kakanj

Dzenan Kisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Kisic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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