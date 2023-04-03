Dzenan Kurtanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Kurtanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Kurtanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Kurtanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Kurtanovic 31 Mart 2003 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Џенан Куртановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Kurtanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dzenan Kurtanovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenan Kurtanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Kurtanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenan Kurtanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Kurtanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar U19

Dzenan Kurtanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Kurtanovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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