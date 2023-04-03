Dzenan Kurtanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Kurtanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzenan Kurtanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzenan Kurtanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dzenan Kurtanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Kurtanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Kurtanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Kurtanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Kurtanovic 31 Mart 2003 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Џенан Куртановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Kurtanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dzenan Kurtanovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenan Kurtanovicboyu ve yaşı kaç

Dzenan Kurtanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Kurtanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dzenan Kurtanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Kurtanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar U19

Dzenan Kurtanovic kimdir

Dzenan Kurtanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Kurtanovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dzenan Kurtanovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok
MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok
Heyecan Dorukta! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün başlıyor! İşte çeyrek final maç programı
Heyecan Dorukta! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün başlıyor! İşte çeyrek final maç programı
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Son Haberler
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Maaş arttı, promosyon uçtu! O banka en yüksek promosyon sözü verdi: 4A 4B 4C emeklisi kapısında yatıyor!
Maaş arttı, promosyon uçtu! O banka en yüksek promosyon sözü verdi: 4A 4B 4C emeklisi kapısında yatıyor!
İstanbul Şişli'de 10 milyon değerinde takı çaldılar! Bakın nasıl kıskıvrak yakalandılar!
İstanbul Şişli'de 10 milyon değerinde takı çaldılar! Bakın nasıl kıskıvrak yakalandılar!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Çok Okunanlar
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul Şişli'de 10 milyon değerinde takı çaldılar! Bakın nasıl kıskıvrak yakalandılar!
İstanbul Şişli'de 10 milyon değerinde takı çaldılar! Bakın nasıl kıskıvrak yakalandılar!
Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!
Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Yorumlananlar
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri