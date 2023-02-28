Dzenan Zajmovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Zajmovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Zajmovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Zajmovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Zajmovic 11 Kasım 1994 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Dženan Zajmović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Zajmovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dzenan Zajmovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dzenan Zajmovic'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dzenan Zajmovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Zajmovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenan Zajmovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Zajmovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2013 yılında NK Lokomotiva

24 Ocak 2014 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2014 yılında NK Lokomotiva

4 Ağustos 2014 yılında Travnik

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

1 Eylül 2020 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2021 yılında Velez Mostar

10 Ocak 2023 yılında Sogdiana

Dzenan Zajmovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Zajmovic şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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