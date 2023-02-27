Dzenid Ramdedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenid Ramdedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenid Ramdedovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenid Ramdedovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenid Ramdedovic 25 Şubat 1992 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenid Ramdedovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francesco Nicolato & Co. yapmaktadır. Dzenid Ramdedovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dzenid Ramdedovic'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dzenid Ramdedovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenid Ramdedovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenid Ramdedovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenid Ramdedovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2019 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

Dzenid Ramdedovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenid Ramdedovic şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dzenid Ramdedovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeunesse Esch

Lüksemburg U21 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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