Dzenis Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Beganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzenis Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzenis Beganovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dzenis Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Beganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzenis Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Beganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenis Beganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenis Beganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenis Beganovic 23 Mart 1996 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženis Beganović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenis Beganovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deniz Uysal yapmaktadır. Dzenis Beganovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dzenis Beganovic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenis Beganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenis Beganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Dzenis Beganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenis Beganovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar

23 Ocak 2017 yılında NK Jajce

14 Haziran 2017 yılında Zeljeznicar

16 Şubat 2018 yılında Kom Podgorica

15 Temmuz 2018 yılında 1.SC Znojmo

22 Temmuz 2019 yılında FK Tuzla City

19 Ağustos 2020 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar

Dzenis Beganovic kimdir

Dzenis Beganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenis Beganovic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dzenis Beganovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dzenis Beganovic nereli

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