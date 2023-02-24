Dzenis Berjasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Berjasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenis Berjasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dzenis Berjasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dzenis Berjasevic 4 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Xhenis Berjashi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dzenis Berjasevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dzenis Berjasevic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dzenis Berjasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dzenis Berjasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ağustos 2021 yılında Mladost DG
9 Ağustos 2021 yılında Otrant-Olympic
30 Haziran 2022 yılında Mladost DG
9 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic
Dzenis Berjasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dzenis Berjasevic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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