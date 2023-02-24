Dzenis Huseinspahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Huseinspahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzenis Huseinspahic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzenis Huseinspahic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dzenis Huseinspahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Huseinspahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzenis Huseinspahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Huseinspahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenis Huseinspahic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenis Huseinspahic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenis Huseinspahic 30 Eylül 1991 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženis Huseinspahić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenis Huseinspahic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzenis Huseinspahic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dzenis Huseinspahic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenis Huseinspahic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenis Huseinspahic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Dzenis Huseinspahic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenis Huseinspahic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2012 yılında Travnik

23 Temmuz 2012 yılında FK Gorazde

4 Şubat 2013 yılında Natron Maglaj

23 Temmuz 2013 yılında FK Olimpik

26 Şubat 2014 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2015 yılında Celik Zenica

9 Şubat 2016 yılında FK Rudar Kakanj

30 Haziran 2016 yılında Celik Zenica

17 Şubat 2017 yılında FK Gorazde

30 Haziran 2017 yılında Celik Zenica

12 Temmuz 2017 yılında Zvijezda G.

10 Temmuz 2018 yılında FK Gorazde

29 Temmuz 2020 yılında Simm-Bau

1 Ocak 2022 yılında ara verdi

1 Temmuz 2022 yılında FK Buducnost

Dzenis Huseinspahic kimdir

Dzenis Huseinspahic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenis Huseinspahic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dzenis Huseinspahic nereli

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