Dzenis Kozica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Kozica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenis Kozica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenis Kozica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenis Kozica 28 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dženis Kozica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenis Kozica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Dzenis Kozica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dzenis Kozica'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenis Kozica Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dzenis Kozica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenis Kozica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenis Kozica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Värnamo

1 Ocak 2016 yılında J-Södra IF

1 Ocak 2018 yılında Djurgården

15 Temmuz 2019 yılında AFC Eskilstuna

30 Kasım 2019 yılında Djurgården

11 Şubat 2020 yılında J-Södra IF

31 Aralık 2020 yılında Djurgården

27 Şubat 2021 yılında Trelleborg

20 Ocak 2022 yılında Östers IF

Dzenis Kozica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenis Kozica şuan Östers IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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