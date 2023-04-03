Dzenis Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Mulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenis Mulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dzenis Mulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dzenis Mulic 18 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dzenis Mulic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzenis Mulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dzenis Mulic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dzenis Mulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dzenis Mulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Brodarac U19
10 Şubat 2023 yılında Novi Pazar U19
Dzenis Mulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dzenis Mulic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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