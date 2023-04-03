Dzenis Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Mulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dzenis Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzenis Mulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.