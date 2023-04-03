Dzenit Hajdarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenit Hajdarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenit Hajdarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dzenit Hajdarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dzenit Hajdarevic 15 Mayıs 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženit Hajdarević şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dzenit Hajdarevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzenit Hajdarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dzenit Hajdarevic'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dzenit Hajdarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dzenit Hajdarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Şubat 2018 yılında FK Sarajevo Jgd
1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U17
1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19
24 Şubat 2021 yılında V. Mostar U19
31 Ocak 2022 yılında Angers SCO B
Dzenit Hajdarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dzenit Hajdarevic şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dzenit Hajdarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Bosna-Hersek U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
Bosna-Hersek U17 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.
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