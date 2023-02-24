Dzevad Alibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzevad Alibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzevad Alibegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzevad Alibegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzevad Alibegovic 1 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dževad Alibegović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzevad Alibegovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzevad Alibegovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dzevad Alibegovic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzevad Alibegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzevad Alibegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dzevad Alibegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzevad Alibegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

20 Ağustos 2018 yılında NK Iskra Bugojno

31 Ocak 2022 yılında Travnik

Dzevad Alibegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzevad Alibegovic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.