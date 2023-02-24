Dzhan Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhan Hasan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhan Hasan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhan Hasan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhan Hasan 4 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Джан Себайдин Хасан şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhan Hasan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzhan Hasan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dzhan Hasan'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzhan Hasan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhan Hasan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzhan Hasan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhan Hasan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dunav Ruse U19

1 Temmuz 2021 yılında Dunav

Dzhan Hasan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhan Hasan şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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