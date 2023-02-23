Dzhaner Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhaner Hasan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhaner Hasan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhaner Hasan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhaner Hasan 23 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhaner Hasan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzhaner Hasan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dzhaner Hasan'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dzhaner Hasan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhaner Hasan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzhaner Hasan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhaner Hasan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Arda Kardzhali

Dzhaner Hasan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhaner Hasan şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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