Dzhuneyt Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhuneyt Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhuneyt Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhuneyt Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhuneyt Ali 5 Eylül 1994 tarihinde Kardzhali şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Джунейт Али şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhuneyt Ali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Dzhuneyt Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dzhuneyt Ali'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dzhuneyt Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhuneyt Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzhuneyt Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhuneyt Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2014 yılında Vereya

1 Temmuz 2016 yılında Nesebar

1 Temmuz 2019 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2020 yılında Beroe

1 Temmuz 2022 yılında Arda Kardzhali

Dzhuneyt Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhuneyt Ali şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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