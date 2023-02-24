Dzhuneyt Yashar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhuneyt Yashar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhuneyt Yashar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhuneyt Yashar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhuneyt Yashar 30 Aralık 1985 tarihinde Asenovgrad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Джунейт Рефик Яшар şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhuneyt Yashar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzhuneyt Yashar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dzhuneyt Yashar'nin Krumovgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzhuneyt Yashar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhuneyt Yashar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dzhuneyt Yashar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhuneyt Yashar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Byala Slatina

30 Haziran 2008 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2008 yılında Kaliakra

31 Aralık 2008 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2009 yılında Slavia Sofia

1 Mart 2010 yılında Kaliakra

1 Haziran 2010 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2010 yılında Nesebar

1 Temmuz 2011 yılında Kaliakra

1 Temmuz 2014 yılında Vereya

1 Temmuz 2016 yılında Nesebar

1 Temmuz 2017 yılında Maritsa

1 Temmuz 2018 yılında Nesebar

1 Ocak 2019 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

Dzhuneyt Yashar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhuneyt Yashar şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Levski Sofia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.