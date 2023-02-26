Dziugas Bartkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dziugas Bartkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dziugas Bartkus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dziugas Bartkus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dziugas Bartkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dziugas Bartkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dziugas Bartkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dziugas Bartkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dziugas Bartkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dziugas Bartkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dziugas Bartkus 7 Kasım 1989 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Džiugas Bartkus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dziugas Bartkus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dziugas Bartkus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 13 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Dziugas Bartkus'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dziugas Bartkus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dziugazas/

Dziugas Bartkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dziugas Bartkus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dziugas Bartkus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dziugas Bartkus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Partizan Minsk

1 Aralık 2010 yılında FBK Kaunas

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Brest

30 Haziran 2011 yılında FBK Kaunas

1 Şubat 2012 yılında Suduva

29 Ocak 2016 yılında Gornik Leczna

20 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2016 yılında Valletta

9 Temmuz 2017 yılında Zalgiris

13 Eylül 2018 yılında Kiryat Shmona

Dziugas Bartkus kimdir

Dziugas Bartkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dziugas Bartkus şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dziugas Bartkus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dziugas Bartkus nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Koszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Koszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Elias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Elias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Elias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Elias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osama Khalaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Khalaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osama Khalaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Khalaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nazir Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazir Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nazir Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazir Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi