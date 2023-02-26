Dziugas Bartkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dziugas Bartkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dziugas Bartkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dziugas Bartkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dziugas Bartkus 7 Kasım 1989 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Džiugas Bartkus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dziugas Bartkus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dziugas Bartkus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 13 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Dziugas Bartkus'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dziugas Bartkus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dziugazas/

Dziugas Bartkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dziugas Bartkus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dziugas Bartkus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dziugas Bartkus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Partizan Minsk

1 Aralık 2010 yılında FBK Kaunas

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Brest

30 Haziran 2011 yılında FBK Kaunas

1 Şubat 2012 yılında Suduva

29 Ocak 2016 yılında Gornik Leczna

20 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2016 yılında Valletta

9 Temmuz 2017 yılında Zalgiris

13 Eylül 2018 yılında Kiryat Shmona

Dziugas Bartkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dziugas Bartkus şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dziugas Bartkus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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