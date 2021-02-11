E-5 üst geçitte korkutan intihar girişimi!
Büyükçekmece'de bir kişi dün akşam saatlerinde E-5 üst geçitte intihar girişiminde bulundu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri intihar eden kişiyi bir süre sonra kendini sarkıttığı yerden alırken trafiğe kapanan yol ise bir süre sonra açıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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