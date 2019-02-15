E-5’i birbirine katan motosikletli trafik magandası yakalandı

Bahçelievler E-5'te yaptığı tehlikeli geçişlerle trafiği birbirine katan ve o anları sosyal medyada paylaşan motosikletli maganda yakalandı. Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yakalanan magandaya bin 2 lira trafik cezası kesildi.

Bahçelievler E-5'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda motosikletli bir maganda tehlikeli hareketler yaparak trafiği birbirine katmıştı. Tehlikeli şovunu sosyal medyada da paylaşan Zafer G. (22) isimli trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zafer G.'ye bin 2 lira trafik cezası kesilirken, ehliyetine de TCK 179/2 maddesi uyarınca işlem yapıldı.

Zafer G.'nin motosikletiyle trafiği tehlikeye attığı olaydan bir süre sonra alkollü otomobil kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konduğu öğrenildi. Zafer G., adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA