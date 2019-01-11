E. C. Segar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

E. C. SEGAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Aralık.1984 Ölüm tarihi : 13.Ekim.1938

E. C. Segar kaç yaşında öldü : -46

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek :

E. C. Segar doğum yeri : Illinois, ABD

Ölüm yeri : Kaliforniya, ABD

E. C. SEGAR BİYOGRAFİSİ

Temel Reis karakterinin yaratıcısı olan ABD'li karikatürist.

Elzie Crisler Segar, 8 Aralık 1894'te, Chester, Illinois, A.B.D.’de dünyaya geldi. Zanaatkar bir babanın oğlu olarak genç yaşlarında boyacılık, duvar kağıdı kaplama gibi işlerinde babasına yardım eden Segar, bir yandan da davul çalıyor, yerel tiyatro ve sinema topluluklarına müzikler yapıyordu.

Segar, karikatür çizmeye on sekiz yaşında başladı, bu konuda kendisini geliştirmek için mektupla öğrenim aldı. Kendisini geliştirmeye o kadar adamıştı ki, kısık bir lambanın ışında gece üçe kadar çizim yapıyordu.

Segar, daha sonra döneminin en önemli karikatür serilerinden birisi olan The Yellow Kid’in yaratıcısı olan Richard Felton ile tanışacağı Şikago’ya taşındı. Richard Felton aracılığı ile kadrosuna alındığı Chicago Herald gazetesinde, 12 Mart 1916 tarihinde ilk karikatürü yayınlandı.

Segar, ülkemizde Temel Reis olarak bilinen ünlü karikatürü Popeye’yi ilk olarak 19 Aralık 1919 tarihinde yayınladı. İlk yayınlandığı tarihte adı Thimble Theatre olan seride, Temel Reis karakteri bulunmamaktaydı. İlk olarak 1929 yılında, orjinal serinin çıkışından on yıl kadar sonra seriye eklenen Temel Reis, kısa sürede çok fazla ilgi görerek serinin ana karakteri olmayı başardı.

Popeye dışında, J. Wellington Wimpy ve Eugene the Jeep gibi unutulmaz pek çok karaktere imza atan Segar, uzun süren bir karaciğer hastalığı sonucunda, 13 Ekim 1938 tarihinde, 43 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Vefatından sonra, Popeye karikatürleri asistanı Bud Sagendorf tarafından devam ettirildi.

National Cartoonist Society (Ulusal Çizgiromancılar Derneği), Elzie Segar Ödülleri adı altında, sanatçının anısına yıllık verilen ödüllerden oluşan bir tören düzenlemektedir. Arama motoru Google, 8 Aralık 2009 tarihinde, ünlü karikatüristin en sevilen karakteri Temel Reis’i açılış logosu yaparak Segar’ı onurlandırmıştır.