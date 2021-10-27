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  3. e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum?

e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum?

e-Devlet'te henüz bilinmeyen bir sebeple öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor? Bu kapsamda e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum? internet arama motorlarında sorularına yanıt aranıyor.

e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın devlet kurumlarındaki işlemlerini internet üzerinden hallettiği e- Devlet platformunda henüz bilinmeyen bir nedenle erişim sorunu yaşanıyor. Sisteme erişim sağlayamayan vatandaşlar e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum? sorularına yanıt arıyorlar. 

E- DEVLET ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 27 EKİM 2021 ? E -DEVLET NEDEN AÇILMIYOR? NEDEN GİREMİYORUM?

e- Devlet uygulamasına 27 Ekim 2021 Çarşamba gününde vatandaşlar erişmekte sorun yaşıyorlar. Sistem sorununa ilişkin bir açıklama  yapılmazken sisteme giriş yapmak isteyen vatandaşlar Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum?

E- DEVLET  NEDEN GİREMİYORUM? 

e- Devlet'te sistemsel bir sorun yaşandığı için vatandaşların giriş sağlayamadığı ifade ediliyor. Söz konusu sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor. 

Çok sayıda vatandaş e-Devlet'te çökme yaşandığına dair paylaşıma bulundular.

e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum?e- Devlet çöktü mü son dakika 27 Ekim 2021 ? e -Devlet neden açılmıyor? Neden giremiyorum?

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