e- Devlet hacklendi mi ? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden iddialara ilişkin açıklama

Sosyal medyada e- Devlet'ten veri sızdırıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu durum üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada," 12.02.2022 tarihinde ortaya atılan e- Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır. " denildi.

Açıklamada detaylı kontrollerin yapıldığına dikkat çekilerek "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN AKIBETİ BELLİ OLDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır.

Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir.

Dijital altyapılarımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarında tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."