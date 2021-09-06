Üniversite tercihlerinin sonuçlanmasının ardından öğrencilerin, devlet yurtlarına başvuru süreci de başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun duyurusunun ardından E devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? | Yurt başvuruları ne zamana kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

E DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Başvuru sırasında şunlara dikkat edin:

1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

HANGİ ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK?

1) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan öğrenciler,

2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olan öğrenciler,

3) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler,

4) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,

5) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışan öğrenciler,

6) Kamu personeli olan öğrenciler,

7) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunan öğrenciler,

8) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını dolduran öğrenciler,

9) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları içinde bulunan öğrenciler (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)

YURT BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlıği'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

2021 KYK YURT BAŞVURU EKRANI

E-Devlet Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2021 KYK YURT BAŞVURU EKRANI