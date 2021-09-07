E-Devlet soy ağacı sorgulamada yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağacı oluşturma uygulaması ile vatandaşlar nüfus müdürlüklerine müracaat etmeden soyağaçlarını oluşturabilecek.

Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve proje kapsamında elektronik ortamda saklanan nüfus kütükleri bilgileri ile üst soya dair bilgilere kolayca erişilebiliyor.

SOY BİLGİLERİ 1800’LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR

MERNİS’teki bilgiler, 1904 yılında Osmanlı’da yapılan genel nüfus sayımına dayanıyor. Bu sayede 1800’lülere kadar doğmuş olan kişilerin kayıtlarına erişilebiliyor.

E-Devlet üzerinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden soyağacı oluşturma işlemi gerçekleştirebilecek.

Veya nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşım sağlanabilecek.

YAŞANABİLECEK YOĞUNLUKLAR İÇİN ÖNLEM ALINDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, en çok talep olan e-Devlet hizmetleri arasında yer alan alt-üst sorgulamaya yönelik olabilecek yoğun talebe karşın önlemini aldı. Dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek durumda olan soyağacı oluşturma servisinde tek bir tasarım kullanmak yerine 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlara yer verildi.

Bu özelleştirmeleri kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının birçok görsel içeriğini değiştirebilecek; arka plan tasarımı, metin fontları, metin renkleri, çerçeve tasarımları, çerçeve renkleri v.b. gibi. Aynı zamanda bu belgelerin çıktısını alarak anı olarak saklayabilme imkanına sahip olacak.

