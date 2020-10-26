e-Devlet üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır? e-Devlet mobil, televizyon ve internet aboneliği iptali

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme ile Elektronik Haberleşme Abonelikleri, 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek. Bu kapsamda bayiliklere gitme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Vatandaşları oldukça sevindiren bu hizmet, abonelik sağlayıcılarının zahmetli iptal işlemlerinden vatandaşları tamamen kurtaracak. Bugün itibarıyla başlayan hizmete, talep oldukça yüksek. Peki, e-Devlet'ten abonelik iptali nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

E-DEVLET ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan fesih başvurularının ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

Abonelik iptal işlemleri bu link üzerinden gerçekleştiriliyor.

Abonelik iptal işlemleri yapmak isteyen vatandaşların, kimlik doğrulama işlemini, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı, Banka gibi seçenekler üzerinden yapmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılmasının ardından aboneliğinizi iptal etmek istediğiniz şirketi bularak, abonelik sorgulaya tıklayabilirsiniz. Açılan pencerede abonelik iptali başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunun ardından aynı sayfadan kontrol edebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden bu linke tıklayarak, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerine ait varsa son 6 ayın abonelik fesih başvurularınızı görüntüleyebilir ve fesih başvurusu / abonelik iptali yapabilirsiniz.

e-Devlet'ten abonelik iptali işlemi yaptığınız takdirde, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme durdurulur ve hizmet kısıtlanabilir veya durdurulabilir. Ayrıca iptal işleminiz de 7 gün içerisinde gerçekleştirilir.

E-DEVLET'TE ABONELİK İPTALİ YAPILABİLEN FİRMALAR

e-Devlet üzerinden abonelik fesih işlemleri gerçekleştirebileceğiniz firmalar şöyle;

Digitürk, D-Smart, Millenicom, Superonline, Ttnet, Turkcell, Turknet, Türk Telekom, Türk Telekom Mobile, Turksat, Vodafone, Vodafone Net.