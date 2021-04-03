E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlara uyarı: Onaylanmadan yola çıkmayın

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında kırmızı renkteki iller arasında bulunan Kırıkkale'de Valilik koordinesindeki İl Salgın Denetim ekipleri, polis eşliğinde kent genelinde denetimlerine devam ediyor.

Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" sorgulandı.

"Seyahat izin belgesi" bulunduran kişilerin geçişine izin verilirken, E-Devlet üzerinden "seyahat izni" başvurusu yapıp onaylanmadan sokağa çıkan kişilere ceza kesildi. Görevliler tarafından yapılan uyarıda başvurunun yeterli olmadığı ve onaylanmadan seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasına ilk kez yakalananlara "uyarı" verilirken, birden fazla kısıtlamayı ihlal edenlere de 3 bin 150 ile 4 bin lira arasında para cezası verildi.