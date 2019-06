E-devlet nedir? E-devlet ile hangi işlemler yapılır?

Azerbaycan’da, BM ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) ile ortak düzenlenen Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu çalışmalarına devam ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Haydar Aliyev Merkezi’nde Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Dijital Dönüşüme Geçiş” konulu seminerde konuştu.

Sayan yaptığı konuşmada, “Bilgi çağına geçtikçe kendimizi giderek daha fazla veri çağında ve teknolojik olarak yönlendirilmiş bir dünya olarak bulduk. Veriler, aynı zamanda kişisel hayatımızı, sağlık hizmetlerini çevremizi ve çok daha fazla şeyi etkiliyor. Şu anda dünya genelinde 5 milyar telefon interneti kullanıcısı, 4.3 milyar ise bilgisayar interneti kullanıcısı var. Dünyadaki çarpıcı yüzde doksan veri yalnız son 3 yılda üretildi ve 2020 yılına kadar yıllık veri üretiminde daha fazla artış bekliyoruz. Yakında hayatımızın her alanının veri vasıtasıyla yönetileceğine inanıyorum. Kamu hizmetleri konusundaki hedeflerimiz hizmet kalitemizi artırmak ve bürokrasiyi azaltmaktır. Biz devlet hizmetlerinde dijitalleşmeye önem veriyoruz ve geçtiğimiz 3 yıl içinde e-devlet toplumun değişen ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşıladı” ifadelerini kullandı.

KAMU HİZMETLERİNDE VE E-DEVLETTE AZERBAYCAN İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Azerbaycan ve Türkiye arasında kamu hizmetleri ve e-devlet uygulamaları alanında iş birliğinin geliştirilmesi protokolü imzalandı.

Bakü’de düzenlenen BM Kamu Hizmetleri Forumu çerçevesinde, ASAN Hizmet, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı arasında kamu hizmetleri ve e-devlet uygulamaları alanında iş birliğinin geliştirilmesi protokolü imzalandı. Üçlü protokole Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TİKA Başkanvekili Serkan Kayalar ve ASAN Hizmet Başkanı Ülvi Mehdiyev imza attı.

Protokol çerçevesinde, ortak kuruluşların kamu hizmetlerini paylaşma ve e-devlet işbirliğini ve en iyi uygulamaları paylaşma, uzman deneyim paylaşımı ve ortak araştırmaların yapılması dâhil olmak üzere deneyim paylaşımlarının artırılması öngörülmektedir.

Forum kapsamında ASAN Uluslararası Kamu Hizmetleri Birliği’nin kurulması için niyet protokolü de imzalandı.

Protokol Fas, Karadağ, Endonezya, Afganistan, Türkiye, Uganda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından imzalandı.

BM Kamu Hizmetleri Forumu 26 Haziran’a kadar devam edecek.

E- DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan sistemler ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

e-Devlet projesi, en geniş anlamıyla daha iyi bir devlet yapısının oluşturulmasını amaçlar, yani e-Devlet, “e”den çok, “devlet”e odaklanmaktadır. e-Devleti oluşturan temel unsurlar, e-Şirket, e-Kurumdur e-Vatandaş. Her biri kendi içerisinde “e” olgusunu gerçekleştirmeye uğraşacak ve birbirinden etkilenerek güçlenip gelişecek ve giderek e-devlet oluşacaktır. e-Devlet’in sunacağı temel hizmetlerin yönü üç grupta toplanabilir.

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş, www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Siteye girildikten sonra beş farklı giriş seçeneği sunulur. Bu giriş seçeneklerini e-Devlet şifresi, mobil bankacılık, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ve e-imza oluşturur. Giriş seçenekleri arasında en çok kullanılan e-Devlet şifresi ile giriş seçeneğidir. e-Devlet şifresi ile giriş için şifreniz yoksa PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talebinde bulunabilirsiniz. e-Devlet şifresi, PTT şubesi tarafından kapalı zarf içerisinde ve 2 Türk Lirası ücret karşılığında size verilir. e-Devlet şifresi, sistemde bulunan kişisel bilgilere erişim için imkan sağladığı için güvenlik amaçlı olarak başkaları ile paylaşılmaması gereklidir.

e-Devlet şifresi alındıktan sonra www.turkiye.gov.tr internet sitesine girilir. Buradan T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ilgili yerlere yazılarak e-Devlet sistemine giriş yapılmış olur.

E-DEVLET İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

e-Devlet sistemi ile yapılabilecek olan işlemler genel başlıklar altında sorgulama, bilgi alma ve başvuru olarak toplanabilir. e-Devlet ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için sisteme giriş yapılır. Ardından açılan ekranın sol üst kısmında yer alan menüden e-Hizmetler bağlantısı tıklanır. Burada çeşitli kurumlar ve her bir kurumun vermiş olduğu çeşitli hizmetler menüsü bulunur. Menüler üzerinden hizmetlere ulaşılabilir ve işlemler gerçekleştirilebilir.

e-Devlet sistemini kullananlar tarafından en çok işlem yapılan kamu kurumları; Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’dır.



En çok işlem yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri kullanılarak emeklilik ile ilgili işlemler dakikalar içerisinde yapılabilir. Sistemde yer alan ‘’Ne Zaman Emekli Olabilirim?’’ uygulaması kullanılarak emeklilik için gerekli olan yaşın hesaplaması da yapılabilir. Bunun dışında Yükseköğretim Kurumu menüsünden öğrenci belgesi çıkartılabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetleri kullanılarak da trafik cezası borcu olup olmadığı bilgisine ulaşılabilir. Bunlara benzer işlemler e-Devlet sistemi ile kısa sürede halledilebilir.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

e-Devlet şifresi unutulduğunda sistem üzerinden yeni bir şifre oluşturulabilir. Yeni şifre oluşturulabilmesi için, daha önce sisteme giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse de PTT şubesine giderek yeni bir şifre alımı yapılabilir

E-DEVLET ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

PTT şubeleri tarafından verilen e-Devlet şifreleri, akılda tutulması konusunda zor olabilir. Daha akılda kalıcı bir şifre oluşturabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra internet sitesinin sağ üst tarafında yer alan bölümden ‘’Benim Sayfam’’ butonuna tıklanır. Açılan sayfadan ‘’Şifre ve Güvenlik Ayarlarım’’ bağlantısına girilerek, buradan gerekli şifre değişikliği işlemleri gerçekleştirilebilir.