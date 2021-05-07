E-Devlet'te yeni dönem: Polis memurlarının kimlik bilgileri erişim açılıyor! E-Devlet resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, sunulan yeni bir özellik sayesinde artık vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgede görev alan polis memurlarının kimlik bilgilerine ulaşabilecek.

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E-Devlet yepyeni bir özellikle vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre artık vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgede görevli polisleri tanıma fırsatına sahip olacak. Polislerin kimlik bilgileri, artık vatandaşlar erişilebilir olacak. E-Devlet Kapısı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz.@TC_icisleri @EmniyetGM @dijital



? https://t.co/Se3AjHp2sG #DijitalTR #edevlet pic.twitter.com/lepnDvc4um — e-Devlet Kapısı (@ekapi) May 6, 2021 Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü