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  3. E-Devlet'te yeni dönem: Polis memurlarının kimlik bilgileri erişim açılıyor!

E-Devlet'te yeni dönem: Polis memurlarının kimlik bilgileri erişim açılıyor!

E-Devlet resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, sunulan yeni bir özellik sayesinde artık vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgede görev alan polis memurlarının kimlik bilgilerine ulaşabilecek.

E-Devlet'te yeni dönem: Polis memurlarının kimlik bilgileri erişim açılıyor!

E-Devlet yepyeni bir özellikle vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre artık vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgede görevli polisleri tanıma fırsatına sahip olacak. Polislerin kimlik bilgileri, artık vatandaşlar erişilebilir olacak.

E-Devlet Kapısı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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