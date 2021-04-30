E-devlet'te yoğunluk, sistem hatasına neden oldu: Muafiyet belgesi alınamıyor!

Tüm dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanma, dün akşam saat 19.00 itibarıyla başladı. Üretimin durmaması ve vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının karşılanması adına bazı kişi ve yerler kısıtlamalardan muaf tutulurken kişilerin muafiyet belgelerini e-devlet üzerinden çıkartarak yanlarında taşımaları gerektiği aksi halde ceza kesileceği bilgisi paylaşıldı. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın kapanma sırasında muafiyet belgelerinin kişisel başvuruyla e-devlet'ten alınacağını duyurmasına rağmen sistemin hata verdiği öğrenildi.

SİSTEM HATA VERİYOR

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde, 29 Nisan'da başlatılan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan 'tam kapanma' kararı sonrası e-devlet'ten alınacak muafiyet belgesinin, sistemdeki hata nedeniyle alınamadığı belirtildi.

"SABREDİP BEKLEDİĞİNİZDE GÖRÜŞME SONLANDIRILIYOR"

Sağlık gerekçesiyle izin almaya çalışanlar sisteme girdiklerinde farklı hata mesajlarıyla karşılaştıklarını ifade ederken konuya ilişkin soL'a açıklama yapan bir vatandaş, "199 hattı sürekli 'yoğunluk nedeniyle ...' diye başlayan yaklaşık bekleme süremin 10 dakikadan fazla olduğunu ileten mesajla karşılık veriyor. Ve e-devlet sitesine yönlendiriyor. Sabredip 3. kez 'hayır beklemek istiyorum' tuşuna bastığınızda görüşmeyi sonlandırıyor" dedi.

Dün sistemde çalışma izni muafiyetiyle ilgili sorunlar çıkınca, karardan 3 Mayıs'a kadar vazgeçildiği duyurulmuştu.