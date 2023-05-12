E-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi Yapılıyor

Aile Destek Programı ödemelerine dair vatandaşların meraklarına yanıt veren resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Programdan yararlanacak vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağına dair bilgi edinmek için araştırmalarına devam ediyorlar. Aile Destek Programı ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlamak amacıyla uygulanıyor. Program kapsamında yapılan ödemelerin düzenli bir şekilde yapılması ailelerin hayatını kolaylaştırıyor.

Aile Destek Programı Kapsamında Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Aile Destek Programı Türkiye'de düşük gelirli ailelere yönelik bir destek programıdır ve kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre farklı yardım tutarları sunmaktadır. Buna göre 450 TL ve altı geliri olanlar 1.250 TL 450 TL ile 911.15 TL arasında geliri olanlar 1.100 TL 911.15 TL ile 1372.30 TL arasında geliri olanlar 950 TL ve 1372.30 TL ile 1833.45 TL arasında geliri olanlar 850 TL alacaklar.

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Bu ödemeler en fazla 12 ay boyunca yapılabilecektir ve son ödeme 2023 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecektir. Programın sona ermesi için son ödemenin ardından bir ay geçmesi gerekmektedir. Ödemelerin hesaplanması Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılırken ödemeler banka hesaplarına yapılacaktır. Bu ödemelerden yararlanmak isteyenlerin program için gerekli şartları taşıması gerekmektedir.

Aile Destek Programına Katılmak İçin Hangi Şartlar Vardır?

Aile Destek Programı başvuruları belirli kriterleri karşılayan vatandaşlar arasından seçilmektedir. Programa başvuran kişilerin Türk vatandaşı olmaması mavi kart sahibi olması yerleşim adresinin yurt dışında olması veya 18 yaşından küçük olması gibi durumlarda başvuruları kabul edilmemektedir. Hanesinde memur kamu işçisi noter veya muhtar olarak çalışan yurtdışında çalışan ya da yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunması da başvurularının değerlendirme sürecine alınmamasına neden olacaktır. Bu kriterlerin dışındaki vatandaşlar başvurularını yapabilir ve değerlendirme sürecine dahil olabilirler.

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Aile Destek Programı Başvurusu

Aile Destek Programı başvuruları Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi kişilerin faydalanabileceği bir sosyal yardım programıdır. Başvurular vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilir. Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirli tutarlarda yardım sağlanmaktadır.