E-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi Yapılıyor

Aile Destek Programı Türkiye'de düşük gelirli ailelere yönelik bir destek programıdır ve kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre farklı yardım tutarları sunmaktadır

YAYINLAMA
Google News
E-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi Yapılıyor

Aile Destek Programı ödemelerine dair vatandaşların meraklarına yanıt veren resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Programdan yararlanacak vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağına dair bilgi edinmek için araştırmalarına devam ediyorlar. Aile Destek Programı ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlamak amacıyla uygulanıyor. Program kapsamında yapılan ödemelerin düzenli bir şekilde yapılması ailelerin hayatını kolaylaştırıyor.

Aile Destek Programı Kapsamında Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Aile Destek Programı Türkiye'de düşük gelirli ailelere yönelik bir destek programıdır ve kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre farklı yardım tutarları sunmaktadır. Buna göre 450 TL ve altı geliri olanlar 1.250 TL 450 TL ile 911.15 TL arasında geliri olanlar 1.100 TL 911.15 TL ile 1372.30 TL arasında geliri olanlar 950 TL ve 1372.30 TL ile 1833.45 TL arasında geliri olanlar 850 TL alacaklar.

Bu ödemeler en fazla 12 ay boyunca yapılabilecektir ve son ödeme 2023 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecektir. Programın sona ermesi için son ödemenin ardından bir ay geçmesi gerekmektedir. Ödemelerin hesaplanması Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılırken ödemeler banka hesaplarına yapılacaktır. Bu ödemelerden yararlanmak isteyenlerin program için gerekli şartları taşıması gerekmektedir.

Aile Destek Programına Katılmak İçin Hangi Şartlar Vardır?

Aile Destek Programı başvuruları belirli kriterleri karşılayan vatandaşlar arasından seçilmektedir. Programa başvuran kişilerin Türk vatandaşı olmaması mavi kart sahibi olması yerleşim adresinin yurt dışında olması veya 18 yaşından küçük olması gibi durumlarda başvuruları kabul edilmemektedir. Hanesinde memur kamu işçisi noter veya muhtar olarak çalışan yurtdışında çalışan ya da yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunması da başvurularının değerlendirme sürecine alınmamasına neden olacaktır. Bu kriterlerin dışındaki vatandaşlar başvurularını yapabilir ve değerlendirme sürecine dahil olabilirler.

Aile Destek Programı Başvurusu

Aile Destek Programı başvuruları Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi kişilerin faydalanabileceği bir sosyal yardım programıdır. Başvurular vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilir. Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirli tutarlarda yardım sağlanmaktadır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nişan Yüzüğü Hangi Ele Takılır? İşte Erkekte ve Kadında Nişan Yüzüğünün Takılması Gereken El
Nişan Yüzüğü Hangi Ele Takılır? İşte Erkekte ve Kadında Nişan Yüzüğünün Takılması Gereken El
ÖSYM'den personel alımı atağı! Lisans mezunlarına müjde: Başvuru şartları ve kadro şekillendi
ÖSYM'den personel alımı atağı! Lisans mezunlarına müjde: Başvuru şartları ve kadro şekillendi
Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar
Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar
İnşaat kazısı için yapılan çalışmada, Truva savaşı kahramanının mozaiği günyüzüne çıktı!
İnşaat kazısı için yapılan çalışmada, Truva savaşı kahramanının mozaiği günyüzüne çıktı!
Son Haberler
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Bu vicdansızlığı da yaptılar! Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdııp, adına kredi çektiler
Bu vicdansızlığı da yaptılar! Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdııp, adına kredi çektiler
Teknosa birinci oldu! Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi
Teknosa birinci oldu! Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
İstanbul Tuzla'da Gezilecek Yerler Nerelerdir? Tuzla'nın Neyi Meşhur?
İstanbul Tuzla'da Gezilecek Yerler Nerelerdir? Tuzla'nın Neyi Meşhur?
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü
Çok Okunanlar
Muharren İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı
Muharren İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Bugün yurtta genel olarak bulutlu hava hakim olacak
Bugün yurtta genel olarak bulutlu hava hakim olacak
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu
KPSS şartsız PTT personel alımı 2023! Başvuru tarihi ve şartları netleşiyor!
KPSS şartsız PTT personel alımı 2023! Başvuru tarihi ve şartları netleşiyor!
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"