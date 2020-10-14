E-devletten sevindiren yenilik: Tek tıkla abonelik iptali artık mümkün

Son zamanlarda yaptığı güncellemelerle kullanıcı sayısını her geçen gün biraz daha artıran e-devlet uygulamasından, üyelerini sevindiren bir kolaylık daha geldi. Yapılan açıklamada yeni güncelleme ile birlikte, e-devlet kullanıcılarının tek tıkla abonelik iptali yapabileceği bilgisi paylaşıldı.

50 milyonluk kullanıcı portföyüne sahip e-devlet uygulaması, yaptığı yeni güncelleme ile, abonelik iptali gerçekleştirmek isteyenlerin saatlerce süren telefon görüşmeleri ve bekleyişleri sona eriyor.

50 Milyon vatandaşın kullandığı E-Devlet uygulaması üzerinden artık tek bir tıkla abonelik iptali yapılabilecek. Yetkililer tarafından yapılan duyuruya göre vatandaşın hem zamanından tasarruf edilecek bu uygulama sayesinde hem de şirketler açısından bir kolaylık sağlanmış olacak.

Geçtiğimiz hafta Resmi gazete'de yayınlanmış olan karar doğrultusunda bunda böyle elektrik, doğal gaz ve su aboneliklerinden sonra televizyon, internet, telefon gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi de artık sona eriyor.. Artık tek bir tıkla E-Devlet üzerinden abonelik iptali yapılabilecek...