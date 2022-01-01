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  3. e- Devlet'ten vatandaşlara büyük yenilik! Vatandaşları kandıran klişe söz tarihe karışacak

e- Devlet'ten vatandaşlara büyük yenilik! Vatandaşları kandıran klişe söz tarihe karışacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre vatandaşlar kimlik numarası ile işlem yapılmasını kısıtlayabilecek.

e- Devlet'ten vatandaşlara büyük yenilik! Vatandaşları kandıran klişe söz tarihe karışacak

Vatandaşların dolandırıcılar tarafından mağdur edilmesinin önüne geçilmesi için sürdürülen çalışmalara bir yenisi eklendi.

 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan bilgilendirmede," Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor.
Adınıza işlem yapılmaması için e- Devlet'ten  kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz." ifadelerine yer verildi. 

e- Devlet'ten vatandaşlara büyük yenilik! Vatandaşları kandıran klişe söz tarihe karışacak

Kimlik numaranızla işlem yapılmasını kısıtlamak için tıklayınız. 

 

e- Devlet'ten vatandaşlara büyük yenilik! Vatandaşları kandıran klişe söz tarihe karışacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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