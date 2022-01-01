e- Devlet'ten vatandaşlara büyük yenilik! Vatandaşları kandıran klişe söz tarihe karışacak
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre vatandaşlar kimlik numarası ile işlem yapılmasını kısıtlayabilecek.
Vatandaşların dolandırıcılar tarafından mağdur edilmesinin önüne geçilmesi için sürdürülen çalışmalara bir yenisi eklendi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan bilgilendirmede," Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor.
Adınıza işlem yapılmaması için e- Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Kimlik numaranızla işlem yapılmasını kısıtlamak için tıklayınız.
"Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor❗️— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) December 30, 2021
Adınıza işlem yapılmaması için @ekapi'dan kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz.?
➡️ https://t.co/87OuYPBqyo pic.twitter.com/14GDI2Ljmg