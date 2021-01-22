e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile karneler bugün erişime açılıyor. Karnelere erişim sağlayamayan öğrenciler ve velileri e-karne neden açılmıyor, çözümü nedir? e-okul neden açılmıyor, çöktü mü? sorularına yanıt arıyor. Peki; 2020-2021 1. dönem karne notları nasıl öğrenilir? İşte yanıtları...

E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Okul VBS ile sisteme giriş yapınız.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Sol sekmede yer alan "e-Karne" butonuna tıklayınız.

Buradan karne notları ve aldıysanız takdir ya da teşekkür belgesini görüntüleyebilirsiniz.

E-KARNE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖZÜMÜ NEDİR?

e-Karne sayfası açılmıyorsa kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun dışında sisteme çok kişinin girmesinden kaynaklı olarak giriş sağlayamıyor da olabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı kısa süreli hatalar alabilirsiniz gün için de tekrar tekrar sisteme giriş yapmaya çalışın.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sisteminde dönem notları görüntülenir. e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN

KARNE NOTLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.

İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

LİSELERE KARNE VERİLECEK Mİ?

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlığın takvimine göre, 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021 arasında uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.