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E-KPSS atama sonuçları 2022 | E-KPSS tercih sonuçları ne zaman, açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

E-KPSS atama sonuçları 2022 yerleştirmeleri için tercihler14 Ocak'ta tamamlanmıştı. Şubat ayının ilk haftasında açıklanması beklenen EKPSS sonuçları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' açıklama yaptı.

E-KPSS atama sonuçları 2022 | E-KPSS tercih sonuçları ne zaman, açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Binlerce EKPSS adayı E-KPSS atama sonuçları 2022 tercih sonuçlarını araştırıyor. EKPSS yerleştirme sonuçları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan gelen açıklamanın ardından E-KPSS tercih sonuçları ne zaman, açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabı araştırılmaya başladı. İşte EKPSS tercih sonuçları hakkında tüm detaylar...

E-KPSS atama sonuçları 2022 | E-KPSS tercih sonuçları ne zaman, açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.  Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerinde bulundu.

E-KPSS atama sonuçları 2022 | E-KPSS tercih sonuçları ne zaman, açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edinecekler. 

Bu nedenle ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için gerekli evrakları ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

E-KPSS atama sonuçları 2022 | E-KPSS tercih sonuçları ne zaman, açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre yapılan ve çıkan sonuçlara göre devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını sağlayan merkezi sınav sistemidir.

Gül Erdoğan
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