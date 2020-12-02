e-Nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? e- nabız Covid-19 tahlil sonucu nasıl doğrulanır?

Son dönemde Koronavirüs vaka sayılarının günden güne artış göstermesiyle beraber Kovid-19 testi yaptıran kişi sayısında a yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet veren e-Nabız sistemi üzerinden her türlü hastane geçmişinin öğrenilebildiği gibi test sonuçlarına da bakılabiliyor. Pandemi döneminde vatandaşların sağlık kurumlarına gitmeden kovid-19 test sonucuna hızlıca ulaşabilirler. Peki, e-Nabız korona virüs test sonucu nasıl öğrenilir? e- nabız kovid-19 tahlil sonucu nasıl doğrulanır? Detayları haberimizde derledik...

E-NABIZ KORONAVİRÜS TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık kurumlarına gitmeden Koronavirüs test sonucunu çok basit öğrenilebilir. Sağlık Bakanlığının hizmet verdiği e-Nabız sisteminden sonuçlarını öğrenmek aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

*İlk olarak elektronik cihazlarınızda bulunan arama motoruna e-Nabız yazıp aratmak.

*Daha sonra karşınıza çıkan sayfada en başta yer alan "e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı" yazan yere tıklamak.

*Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlar yazan butona tıklamak

* Ardından açılan sayfaya TC/Pasaport ve yahut elinizde bulunan barkod numarasını girerek sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz...