Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi süreci devam ediyor. Belirtileri kuru öksürük, yüksek ateş, halsizlik olan yeni tip koronavirüsün mevsimsel griple benzerlik göstermesi, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Bu kapsamda pek çok insan, sonbaharın gelmesinin akabinde grip mevsimine girilmesiyle, grip aşısı yaptırma talebinde bulundu. Herkesin grip aşısı yaptırmasına gerek olmadığını savunan uzmanlar, yalnızca koronavirüste risk grubunda olan kişilerin aşı yaptırmasının yeterli olacağı konusunda hemfikir.

Uzmanların bu fikrini dikkate alan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, grip aşısı yaptırması gereken, koronavirüs sürecinde risk grubunda yer alan kişileri e-Nabız üzerinden açıkladı. Bunun üzerine internet kullanıcıları, e-Nabız nedir? Nasıl giriş yapılır? Ne işe yarar? | e-Nabız yükle konularını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde tüm bu konulara yer verdik. İşte tüm detaylar...

e-NABIZ NEDİR?

Vatandaşların sağlık kuruluşlarından toplanan verilerin saklandığı ve ihtiyaç halinde bu bilgilere erişilebilirliğin sağlandığı e-Nabız uygulaması, kişilerin tıbbi özgeçmişlerine tek bir noktadan ulaşabilecekleri sağlık sistemi olarak tanımlanmaktadır. Geçmiş muayenelerden gelecek randevulara dek bir çok bilginin yer aldığı sistem, kendi internet sitesinde şöyle tanımlanır:

"e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır."

e-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Kişisel sağlık bilgilerinizin tamamının yer aldığı uygulama olan e-Nabız'a giriş yapabilmek için iki farklı yöntem mevcuttur.

1- e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

2- e-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-NABIZ NASIL KAYIT OLUNUR?

e-Devlet kapısı üzerinden e-Nabız'a kayıt yaptırabilirsiniz. İlk aşama olarak e-Devlet'e şifre ve kimlik bilgileri ile giriş yapıldıktan sonra e-Nabız uygulamasına tıklanır.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

e-NABIZ NE İŞE YARAR?

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulama olan e-Nabız, kişisel sağlık özgeçmiş olarak değerlendirilmektedir. e-Nabız aracılığıyla şu bilgilere ulaşabilirsiniz:

Sağlık geçmişi

Sağlık profili

Profil bilgileri

Sağlık tesisi ziyaretleri

Reçeteler

Raporlar

Hastalıklar

Tahliller

Görüntüler

Kemik iliği ve kan bağışı

Alerjiler

Acil durum notları

Dokümanlar

Erişim bilgileri

Veri ekleme (Tansiyon, Şeker, Nabız, Ağırlık)

Organ bağışı

Randevu işlemleri

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