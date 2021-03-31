Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı randevusu alınırken Sinovac ya da BionTech koronavirüs aşılarından biri tercih edilebilecek. Peki E nabızdan aşı randevusu alma | Aşı durumu nasıl sorgulanır? | Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

E NABIZDAN AŞI RANDEVUSU ALMA

"enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne giriş yapın. Önce aşı durumunu sorgulayın.

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?

Aşı randevusu almadan önce aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.