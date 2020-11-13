e Okul giriş yap: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci girişi nasıl yapılır? 1. dönem sınav sonuçları öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan e Okul sistemi sayesinde öğretmen ve öğrenciler okul ile ilgili her türlü işlemini yapabiliyor. Öğretmenler karne notlarını sisteme girerken öğrenciler de sınav sonuçları, not ve devamsızlık sorgulaması yapabiliyor. Peki, E-Okul Meb.gov.tr üzerinden giriş işlemi nasıl yapılır? e Okul sistemine giriş nasıl yapılır? E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci girişi nasıl yapılır?

E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında hayata geçirilen uygulama ile öğrenciler ve aileleri okullarla ilgili birçok detaya e-Okul üzerinden erişim sağlayabilir. Sizde aşağıda bulunan link üzerinden veya e-okul.meb.gov.tr adresinden direkt olarak e-Okul giriş işlemini tamamlayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-okul giriş ekranına ulaşan öğrenciler veya veliler karşılarına gelen ekranda ilk olarak “Resimdeki Rakamlar” bölümüne yukarıda yazan 4 haneli doğrulama kodunu girmeleri gerekmektedir. Bu bölümün hemen aşağısında bulunan kutucuğa ise bilgilerine erişmek istediğiniz “ Öğrenci T.C. Kimlik Numarası” ile birlikte “Öğrenci Okul Numarasını” doğru bir şekilde belirlenen kutucuğa doldurarak “ Giriş” ibaresini seçerek e-Okul’a girişte ilk aşamayı tamamlayabilirsiniz.

Giriş işlemini yaptıktan hemen sonra karşınıza gelen bölümde öğrenciye ait bilgilerin paylaşılmaması ve çalınmaması için “ VBS Güvenlik Kontrolü” aşamasını geçmeniz gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciye ait “ Öğrencinin Nüfusa Kayıtlı olduğu il hangisidir” Öğrencinin okuduğu şube hangisidir”, Öğrencinin doğum günü hangisidir”, Öğrencinin doğum yılı nedir” gibi soruları yanıtlayarak hemen aşağısında bulunan öğrenci fotoğraflarından doğru olanı seçerek giriş işlemini tamamlayabilirsiniz.

E-OKUL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Giriş işlemini tamamlayan veliler ve öğrenciler karşılarına gelen ekranda sol bölümde bulunan menü üzerinden öğrenci ve okula ait tüm bilgilere detaylı bir şekilde ulaşabilirler. E-okul sınav sonuçlarını sorgulamak için “ Öğrenci Bilgileri” bölümünün alt kutucuğu olan “Not Bilgisi”ni işaretleyerek öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılında katıldığı 1. dönem sınavların bilgilerine, hangi tarihte düzenlendiğine kolaylıkla ulaşılabilir. Bütün bu bilgilerin yanında öğrenciye ait devamsızlık bilgileri, sınav bilgileri, haftalık ders programı bilgileri ve alınan belgeler ile yıl sonu notları görüntülenebilir.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL NEDİR, NASIL KULLANILIR?

e-Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin birçok konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Öğrencilerin eğitim hayatlarının başladığı tarihten, mezun olduğu yıla kadar yıl sonu notları, sınav bilgileri, aldıkları belgeler e-Okul üzerinden görüntülenebilir. E-okul’da “Veli Bilgilendirme Sistemi” ile birlikte Yönetim Bilgilendirme Sistemi” adı altında iki çeşit giriş yöntemi vardır. Veliler ve öğrenciler VBS öğrenci giriş ekranını kullanırken, öğretmenler “ Yönetim Bilgi Sistemini kullanarak giriş yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında hizmete alınan e-Okul’da aşağıda bulunan işlemleri yapabilirsiniz;

Öğrenciye ait devamsızlık bilgisi,

Sınav sonuç (not bilgisi),

Sınav tarihleri,

Haftalık Ders Programları,

Gelişim Raporları,

Karne Notları,

Diploma Notu,

Proje Bilgileri,

Kayıt Alınması/ Silinmesi Bilgisi,

Nakil Bilgileri

E-OKUL MOBİL UYGULAMA NASIL KULLANILIR?

Telefonlarınızın mobil marketlerinde bulunan e-Okul uygulamasını telefonunuza kurarak öğrencilere ait tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Akıllı telefonunuzun mobil market arama kısmına “ MEB E-OKUL VBS” yazarak uygulamayı indirebilirsiniz.

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul Yönetim Bilgi Sistemi, öğretmenlerin öğrencilere ait bilgilerini sisteme girdiği bölümdür. Öğretmenlerin yanı sıra okullarda idareci olarak görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve diğer yetkililer bu bölümü kullanabilir. E-okul sistemi üzerinde yapılan birçok işlem yönetim bilgi sistemi tarafından onaylandıktan sonra gerçekleşir. Yönetim Bilgi sistemi öğretmenlerin, öğrenciye ait devamsızlık, not, sınav bilgilerini sisteme işlediği yerdir. Sizde aşağıda bulunan adres üzerinden veya e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden giriş yapabilirsiniz.