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E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme

2020-2021 eğitim öğretim yılının 1.dönem sonu yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci bu yıl karnesini e-okul üzerinden alacak. Öğrencileri e-okula TC kimlik numaraları ile giriş yaparak notlarını öğrenebilecek. Peki; E-okul karne notları nasıl bakılır? İşte E-okul karne notları 2021 öğrenme ve sorgulama ekranı...

E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme

E-okul sistemi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılında hazırlanmıştır. Öğretmenler dönem sonunda öğrencilerinin notlarını sisteme giriş yapar. Daha sonra da öğrenci ve velileri notları sistem üzerinden istenen bilgileri girerek öğrenebilir. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile 1.dönemi bitiren öğrencilerin karneleri dijital ortamdan verilecek. Tedbir amacıyla yüz yüze karne dağıtımı yapılamayacak. Peki E-okul karne notları nasıl bakılır? İşte E-okul karne notları 2021 öğrenme, sorgulama ekranı...

E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL BAKILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebilmektedir. MEB tarafından hizmete açılan sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkanı bulmaktadır.

E-OKUL KARNE NOTLARI SORGULAMA EKRANI

E-Okul öğretmen girişi | E-Okul öğretmen girişi şifremi unuttum | E-Okul öğretmen girişi MEBBİS, e-DevletE-Okul öğretmen girişi | E-Okul öğretmen girişi şifremi unuttum | E-Okul öğretmen girişi MEBBİS, e-Devlet

E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme

E-OKUL VBS UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Öğrenci ve öğretmenler VBS'ye, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile erişim sağlayabilmektedir. iPhone ve Android akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebilir.

E-OKUL iPHONE İNDİR

E-OKUL ANDROID İNDİR

E-OKUL WEB GİRİŞ EKRANI

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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