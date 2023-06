E-okul ne zaman kapanıyor 2023, öğretmenlere e-okul ne zaman kapanıyor?

E-Okul, öğrenci ve velilerin eğitim süreçleriyle ilgili bilgilere erişebildiği, Türkiye'de kullanılan bir online eğitim platformudur. Öğrenciler, E-Okul üzerinden not bilgilerini, devamsızlık kayıtlarını, ders programlarını, sınav takvimlerini ve karne bilgilerini kontrol edebilirler. Ayrıca, veliler de çocuklarının akademik durumunu takip edebilir ve iletişim kurabilirler. E-Okul, öğrenci ve velilerin bilgilendirme ve iletişim süreçlerini kolaylaştıran bir araç olup, öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etmelerine yardımcı olur. E-Okul not girişinin kapanıp kapanmadığı ve öğretmenlere yönelik kapanış süreciyle ilgili detaylar ise her yıl okul dönemi sonunda yapılan duyurularla belirlenir.

E-okul ne zaman kapanıyor 2023

E-Okul VBS sistemi, geçmişte karne dağıtımından önce erişime kapatılırken, son yıllarda bu uygulamada değişiklik yapıldı. Artık öğrenciler ve öğretmenler karne gününe kadar e-Okul VBS'ye giriş yapabiliyorlar. Ancak sadece öğretmenler, 2. dönem yazılı sınav sonuçlarını girebilmek için belirli bir zaman sınırlamasına tabi tutuluyor. Not girişlerinin 16 Haziran tarihinden önce sisteme yapılması gerekiyor. Bu nedenle not girişlerinin karnelerin verildiği tarihten birkaç gün önce kapatılması beklenmektedir.