E okul öğrenci girişi karne notları öğrenme ekranı | Karne notları nasıl verilecek lise, ilkokul ve ortaokul?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sonuna gelindi. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karne notlarını derslere katılım durumuna göre alacak. MEB, isteyen velilerin okul müdürlüklerine başvurarak karne notlarının kullanılmasını talep edebileceğini belirtti. İşte E okul öğrenci girişi karne notları öğrenme ekranı...

ARA DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK ?

1. dönem ara karneler 22 Ocak 2021 Cuma günü verilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasında yer aldığı gibi karnelerin e-karne olarak dijital yolla verilmesi beklenmektedir.

E OKUL VBS GİRİŞ

E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Dijital karneler e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Öğrenciler sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabilir.

E OKUL KARNE NOTLARINI ÖĞRENME EKRANI

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, Okullara devamı sağlamak için takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.