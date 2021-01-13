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  3. E-Okul öğretmen girişi nasıl yapılır? E-Okul öğretmen girişi şifremi unuttum | E-Okul öğretmen girişi MEBBİS, e-Devlet

E-Okul öğretmen girişi nasıl yapılır? E-Okul öğretmen girişi şifremi unuttum | E-Okul öğretmen girişi MEBBİS, e-Devlet

E-Okul öğretmen girişi nasıl yapılır?  MEB tarafından hazırlanan e-okul sistemi üzerinden öğrencilerin devam durumu ve ders notları öğrenilebiliyor. Dönem sonunda öğretmenler sisteme giriş yaparak öğrencilerinin karne notlarını giriyor. İşte E-Okul öğretmen girişi MEBBİS, e-Devlet ve E-Okul öğretmen girişi şifre yenileme...

E-Okul öğretmen girişi nasıl yapılır? E-Okul öğretmen girişi şifremi unuttum | E-Okul öğretmen girişi MEBBİS, e-Devlet

2020 2021 eğitim öğretim yılının 1.dönemi kısa bir süre sonra sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 3 haftalık bir tatil sürecine girecek. Pandemi dolayısıyla öğrencilerin karnelerinin dijital ortamda verileceği bildirildi. Bu bağlamda öğretmenler de yavaş yavaş öğrencilerinin ders notlarını sisteme giriş yapmaya başlıyor. Peki E-Okul öğretmen girişi nasıl yapılır? E-Okul öğretmen girişi şifresi nasıl yenilenir? İşte  E-Okul öğretmen girişi MEBBİS, e-Devlet....

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS- E-DEVLET

E Okul Öğretmen Girişi, e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden sağlanmaktadır. E-Okul sistemine bilgi giriş yetkisi okul yöneticileri ve öğretmenlere verilmiştir.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sayın e-Okul Kullanıcısı,

Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır. 
Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ ŞİFREMİ UNUTTUM (ŞİFRE YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ)

E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenmeE-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2021 öğrenme

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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