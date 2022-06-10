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E okul (VBS) ne zaman kapanıyor, kapandı mı? 2022 E okul not girişi ne zaman bitecek?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler gelecek olan notları merak etmeye başladı. Çocuklarının not durumunu e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden görebilen veliler zaman zaman yaşanan aksaklıklardan dolayı "E okul (VBS) ne zaman kapanıyor, kapandı mı? 2022 E okul not girişi ne zaman bitecek?" sorularını merak ediyor.

E okul (VBS) ne zaman kapanıyor, kapandı mı? 2022 E okul not girişi ne zaman bitecek?

17 Haziran Cuma günü bitecek olan eğitim-öğretim yılı öncesi veliler ve öğrenciler karne günü öncesi gelecek olan notları merak etmeye başladılar. karne öncesi çocuklarının not durumunu öğrenmek isteyen anne ve babalar e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden çocuklarının not durumlarına bakıyorlar. Girişlerdeki yoğunluktan dolayı bazı veliler "E okul (VBS) ne zaman kapanıyor, kapandı mı? 2022 E okul not girişi ne zaman bitecek?" sorularını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen sorulara yanıt verdik.

E okul (VBS) ne zaman kapanıyor, kapandı mı? 2022 E okul not girişi ne zaman bitecek?

E-OKUL (VBS) NE ZAMAN KAPANIYOR? KAPANDI MI?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte not durumunu görmek için çok fazla giriş yapılan e-okul zaman zaman aksaklıklara uğrayarak hata veriyor. Sistemin kapanıp kapanmadığı merak eden veliler için e-okul veli bilgilendirme sistemi karne günü olan 17 Haziran Cuma gününden 1 gün önce kapanacak.

E okul (VBS) ne zaman kapanıyor, kapandı mı? 2022 E okul not girişi ne zaman bitecek?

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN BİTECEK?

E-okul üzerinden not giriş işlemleri karne günü olan 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Öğretmenler bu tarihe kadar istedikleri işlemleri yapabilecekler. 

E okul (VBS) ne zaman kapanıyor, kapandı mı? 2022 E okul not girişi ne zaman bitecek?

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