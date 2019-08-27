E-Okul veli bilgilendirme sistemi 2019 | E-Okul VBS | E-Okul şifre değiştirme

E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmek isteyen adaylar arama motorlarında girişin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki E- Okul veli bilgilendirme sistemi 2019'a nasıl girilir? E-Okul'a nasıl girilir? Şifre nasıl değiştirilir? Tüm merak edilenler haberimizde...

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ'NE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.

Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E - OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul şifre alma ve değiştirme işlemleri de bir kaç işlem ile yapılmaktadır. Aşağıda yer alan adımları izleyerek e-okul şifresi alarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şöyle giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Sonrasında ise bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler yer alır.

Devamında tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıklayınız.

E OKUL'DAN LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARINA ULAŞILIR MI?

E okul LGS taban puanları ve boş kontenjalarına ulaşabilir. Sınav Bilgisi durumundan detaylar yer alıyor.

E-OKUL SİSTEMİ ÖĞRENCİLERE NE SAĞLAR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek

Haftalık ders programını öğrenebilir

Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

Sınav tarihlerini öğrenebilir

Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfası üzerinden veliler, çocuklarının okuldaki durumlarına ilişkin olarak güncel ve ayrıntılı bilgiler alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital platform üzerinde oluşturulan bu E-Okul sistemi üzerinden veliler çocuklarının okul durumuna ilişkin bilgi alabilmek için okula gitmeye vakit ayırmakta zorlanıyor ve vakit bulamıyor. Bulunduğu her yerden sadece internete bağlanarak dakikalar içerisinde çocuklarının okul durumunu inceleyebilmelerine yardımcı oluyor. Böylelikle velilerin, çocuklarının okulda ihtiyaç duyduğu ilgi ve desteği en etkin şekilde oluşturabiliyor. E-Okul sisteminin giriş sayfasına erişim sağlanabiliyor olması velilerin evde veya ofiste gibi hayatın her alanında internete bağlanarak, çocuklarının okuldaki güncel durumları ile ilgili olarak bilgi almalarına yol açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sanal eğitim portalı E-Okul sisteminde yer alan öğrenci bilgileri öğretmenler tarafından E-Okul yönetim bilgi sistemi sayfası üzerinden düzenli olarak girilerek, güncel halde tutuluyor. Böylelikle artık Türkiye'de öğrenci bilgilerinin karışıklığı gibi bir durum ile karşı karşıya kalınmayan modernize bir yapı uygulanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde veliler artık internete bağlanabildiği her yerden çocukların not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi önem arz eden bilgilerine erişim sağlayabiliyor olması nedeni ile okula gitmek zorunda kalmadan çocukların en güncel eğitim durumlarını inceleyebilme imkanına sahip olabiliyor. Dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde her eğitim günü sonunda öğrencilerin eğitim dosyalarında güncelleme yapılarak, dosyanın her zaman güncel kalması ve böylelikle de velilerin internet üzerinden çocuklarının eğitim bilgilerinin en güncel halini görüntüleyebilmesi sağlanabiliyor. Bu sebeple de günümüzün modern eğitim sistemi içerisinde E-Okul sisteminin oldukça önemli bir konumu bulunuyor. Özellikle de öğrencilerin dönem ve yıl sonunda aldıkları karneler dahi internet üzerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sisteminde karne bilgisi sayfasında velilere sunuluyor.

Dijital platform üzerinde son derece pratik bir şekilde şifresiz olarak giriş yapılabilen E-Okul veli bilgilendirme sisteminde not bilgisi, karne bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, alınan dersler, derslere giren öğretmenler, sınav tarihleri, sınav sonuçları, sözlü notları ve başarı belgesi bilgileri öğrenilebiliyor. Dijital platform üzerinde e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan erişim sağlayabildikleri E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfasında giriş işlemlerini ise çocuklarının T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile birlikte sayfa içerisindeki güvenlik kodu karakterlerini girerek, sisteme giriş yapabiliyor. Veliler ayrıca E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde çocuklarının genel başarı durumunu gösteren şube ortalaması grafiğine ve geçmiş yıllara ait eğitim bilgilerine de kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip olabiliyor.