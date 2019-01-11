E. T. A. Hoffmann Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

E. T. A. HOFFMANN KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Ocak.1776 Ölüm tarihi : 25.Haziran.1822

E. T. A. Hoffmann kaç yaşında öldü : 46

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Yazar

E. T. A. Hoffmann doğum yeri : Königsberg, Almanya (Prusya Krallığı)

Ölüm yeri : Berlin, Almanya (Prusya Krallığı)

E. T. A. HOFFMANN BİYOGRAFİSİ

Tanınmış Alman hikayecisidir. Aynı zamanda besteci, korku hikâyeleri yazarı, karikatürist, orkestra şefi ve avukattır.

E. T. A. Hoffmann, 24 Ocak 1776 tarihinde Almanya, Königsberg’de doğmuştur. Tam adı Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann’dır. Bu yazarı herkes küçük adlarının ilk harfleriyle tanır ve bunlar da E.T.A.'dır. Çünkü Hoffmann, müziğe ve müziğin en zarif ve duyarlı dehası Wolfgang Amadeus Mozart'a duyduğu hayranlığın onuruna, adlarının arasına Amadeus adını da katmıştır. Ve böylece tam adı Ernst Theodor Willhelm Amadeus Hoffmann olmuştur. 1805 yılında Wolfgang Amadeus Mozart onuruna Wilhelm olan ilk adı Amadeus olarak değiştirildi. Genellikle literatürde ismi E.T.A. Hoffmann olarak da geçer. Babasının alkolik, annesinin histerik olması sebebi ile boşandılar ve Hoffmann annesi ile kaldı. Büyükannesinin evinde büyüdü. 1782 - 1791 yılları arasında okulda müzik ve resim için özel dersler aldı.

E. T. Aları arasında Königsberg Hukuk Fakültesinde hukuk öğrenimini yaptıktan sonra gene aynı şehirde avukatlığa başladı.

1798 yılında kuzeni Sophie Wilhelmine Constantine ile nişanlandı. Aynı yıl Berlin'e taşındı. Hoffmann burada Temyiz Mahkemesinde iki yıl çalıştı. 1802 yılında nişanlısından ayrıldı.

1800 yılında Posen’e devlet memurluğuna atandı ve Prusya’nın işgali altında bulunan Polonya’da çalışmaya başladı. Fakat hükümet makamlarının halini karikatürize ettiği için sürgün olarak Plozk adındaki küçük bir kasabaya gönderildi. Hoffmann, burada kendini tamamen müziğe verdi. Birçok eser besteledi. 1802 yılında nişanlısından ayrıldı. E. T. A. Hoffmann, 1802 yılında Marianna Tekla Michalina Rorer ile evlendi.

1804’te Varşova’ya yerleşti. İşlerinin arasında eser bestelemeye de bol bol vakit buluyordu.

1806 yılında Prusya’nın Napolyon Bonapart güçleri tarafınna ve Fransızlar’ın Varşova’yı istila etmelerine kadar bu görevinde kaldı. O günden sonra 1814 yılına kadar gayet sıkıntılı ve huzursuz bir hayat sürdü. Bir ara Bamberg ve Dresden’de tiyatro müdürlüğü yaptı. E. T. A. Hoffmann, 1814 yılına kadar müzik eleştirmenliği ve tiyatrolarda müzik yönetmenliği yaptı. Sonraları yine orkestra şefi olarak Leipzig'de ve Dresden'de çalıştı. 1911 yılında Arlequin adlı bir bale besteledi. 1814 yılında Berlin’de esas mesleğine, yani avukatlığa döndü. Bir yandan da dergilerde, o zamanlar çok ilgi gören almanaklarda şiirler, öyküler ve denemeler yazıyordu.

E. T. A. Hoffmann, Berlin’de kaldığı süre içinde hiç durmadan hikaye yazmıştır. Hoffmann’ın hikayelerinin yanında besteleri ve diğer çeşitli eserleri zayıf kalır. Yazar doğaüstü esrarengiz olaylara çok meraklıydı. Hikayelerinin de ana konuları hep bu tema üzerine kurulmuştur. Alman edebiyatının romantizm hareketinin öncülerinden biri sayılan Hoffmann’ın eserleri sadece konu bakımından değil aynı zamanda konunun realist bir deyimle yazılmış olması bakımından da önem taşımaktadır.

E. T. A. Hoffmann’ın besteci olarak yarattığı en güzel eseri “Undine” operasıdır. Jacques Offenbach’a “Hoffmann’ın Hikayeleri” adındaki opereti ilham etmiş olması bakımından da müzik tarihlerinde yer almıştır.

Alman Romantizmi’nin ilk yazarlarından olan dostu Friedrich de la Motte Fouque’nin Undine adlı masalını operalaştırması da bu döneme rastlar. Hoffmann, 1814 yılından itibaren edebiyata yöneldi. 1814-1815 tarihli Phantasiestücke in Callots Manier adlı öykü kitabı, yazar olarak ün kazanmasını sağladı. 1816 yılında yeniden devlet hizmetine girerek Berlin Temyiz Mahkemesi’nde yargıçlık yapmaya başladı.

Şeytanın İksirleri (1815-1816) ve Kedi Murr’un Dünya Görüşü (1820-1822) adlı yapıtları büyük ilgi gördü. Hoffmann’ın peri masallarından doğaüstü felai eserleri, Peter İlyiç Çaykovski’nin bale süiti Fındıkkıran da dahil olmak üzere pek çok opera bestesine esin kaynağı oldu. Eserleriyle Honoré de Balzac, George Sandve Théophile Gautier gibi isimlerin saygısını kazandı; Victor Hugo, Charles Pierre Baudelaire, Guy de Maupassant, Aleksandr Puşkin, Fyodor Dostoyevski ve Edgar Allan Poe’yu etkiledi.

E. T. A. Hoffmann, 1802 yılında Marianna Tekla Michalina Rorer ile evlendi. 1805 yılında sonra kızı Cäcilia doğdu.

E. T. A. Hoffmann, 25 Haziran 1822 tarihinde 46 yaşında iken Almanya, Berlin’de ölmüştür.

Kitapları :

1822 - Meister Floh

1820 - Kedi Murr'un Dünya Görüşü

1820 - Matmazel Scuderi

1819 - Uğursuz Miras

1819 - Serapion Kardeşler

1819 - Küçük Zaches

1816 - Nussknacker und Mausekönig (Fındıkkıran ile Fare Kral)

1817 - Das Ode Haus (Kasvetli Ev)

1817 - Die Nachtstücke (Gece Tabloları)

1815 - Die Elixiere des Teufels (Şeytanın İksiri)

1814 - Der goldne Topf. Ein Märchen aus der neuen Zeit (Altın Kase)

1814 - 1815 - Callot Üslubunda Fantastik Parçalar

1813 - Kum Adam

1812 - DonJuan

1809 - Ritter Gluck (Şövalye Gluck)